На Кубани 23 марта местами осадки в виде мокрого снега и дождя

Местами налипание мокрого снега, гололед. В ночные и утренние часы в отдельных пунктах туман.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении по северной половине и юго-восточным предгорьям до -8 °С, днем 2-7 °С, по югу до +9 °С.

На Черноморском побережье временами дождь, по югу побережья местами сильные осадки, туман, в горной части налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, по северу побережья до -2 °С, днем 5-10 °С, по югу местами до +14 °С, в Сочи до +20 °С.

В Краснодаре временами утром и днем небольшие осадки. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем 4-6 °С.

Сочи +18…+20 °C временами дождь

Туапсе +12…+14 °C временами дождь

Геленджик +12…+14 °C временами дождь

Новороссийск +8…+10 °C временами дождь

Анапа +8…+10 °C временами дождь

Крымск +7…+9 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +7…+9 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C временами дождь

Ейск +2…+4 °C временами дождь

Тихорецк +3…+5 °C временами дождь

Кропоткин +4…+6 °C временами дождь

Армавир +6…+8 °C временами дождь

Лабинск +5…+7 °C временами дождь

Белореченск +5…+7 °C временами дождь

Горячий Ключ +7…+9 °C временами дождь

Краснодар +4…+6 °C временами дождь

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