На Кубани 23 октября температура опустится до 21 °С

Местами дождь, ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь, возможна гроза. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, в предгорьях местами 4-9 °С; днем 16-21 °С.
На Черноморском побережье временами дождь, возможна гроза. Ночью и утром в горной части местами туман. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, по северу 8-13 °С; днем 17-22 °С, в Сочи 14-19 °С.
Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 17-19 °С.
Сочи +16…+18 °C временами дождь
Туапсе +20…+22 °C временами дождь
Геленджик +20…+22 °C временами дождь
Новороссийск +19…+21 °C переменная облачность
Анапа +19…+21 °C переменная облачность
Крымск +18…+20 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C переменная облачность
Ейск +16…+18 °C переменная облачность
Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность
Кропоткин +18…+20 °C переменная облачность
Армавир +18…+20 °C временами дождь
Лабинск +18…+20 °C временами дождь
Белореченск +19…+21 °C временами дождь
Горячий Ключ +19…+21 °C временами дождь
Краснодар +17…+19 °C переменная облачность
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