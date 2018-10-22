На Кубани 23 октября температура опустится до 21 °С

Местами дождь, ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь, возможна гроза. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, в предгорьях местами 4-9 °С; днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье временами дождь, возможна гроза. Ночью и утром в горной части местами туман. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, по северу 8-13 °С; днем 17-22 °С, в Сочи 14-19 °С.

Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 17-19 °С.

Сочи +16…+18 °C временами дождь

Туапсе +20…+22 °C временами дождь

Геленджик +20…+22 °C временами дождь

Новороссийск +19…+21 °C переменная облачность

Анапа +19…+21 °C переменная облачность

Крымск +18…+20 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C переменная облачность

Ейск +16…+18 °C переменная облачность

Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность

Кропоткин +18…+20 °C переменная облачность

Армавир +18…+20 °C временами дождь

Лабинск +18…+20 °C временами дождь

Белореченск +19…+21 °C временами дождь

Горячий Ключ +19…+21 °C временами дождь

Краснодар +17…+19 °C переменная облачность

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