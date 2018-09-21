На Кубани 25 сентября пройдет Единый день пенсионной грамотности

21 сентября в 17:20

Специалисты Пенсионного фонда посетят школы и техникумы и расскажут молодежи о российской пенсионной системе.

Молодым людям покажут процессы обслуживания населения в клиентских службах, познакомят с современными программными комплексами и технологиями, ответят на вопросы о пенсионной формуле и расчетах пенсионных баллов.

Одновременно организуют Дни открытых дверей и экскурсии для школьников и студентов в управлениях Пенсионного фонда.

В этом году фонд, реализуя программу повышения пенсионной и социальной грамотности, специально разработал и напечатал очередное учебное пособие по главным пенсионным вопросам.

Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» содержит написанную на доступном языке информацию о правилах пенсионного обеспечения в России. Он доступен в электронном виде на официальном сайте ПФР. Пособие будет использоваться при проведении сотрудниками фонда открытых уроков, круглых столов и других мероприятий в школах и средних учебных заведениях.

Единый день пенсионной грамотности проходит с 2011 года во всех регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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