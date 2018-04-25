На Кубани 26 апреля будет солнечно, температура поднимется до 27 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью 7-12 °C, местами по юго-восточным предгорьям 2-7 °C, днем 22-27 °C.
На Черноморском побережье температура воздуха ночью 8-13 °C, днем 18-23 °C, по югу до 26 °C.
В Краснодаре без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °C, днем 25-27 °C.
Сочи +22…+24 °C без осадков
Туапсе +23…+25 °C без осадков
Геленджик +23…+25 °C без осадков
Новороссийск +20…+22 °C без осадков
Анапа +19…+21 °C без осадков
Крымск +24…+26 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +25…+27 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +22…+24 °C без осадков
Ейск +19…+21 °C без осадков
Тихорецк +24…+26 °C без осадков
Кропоткин +25…+27 °C без осадков
Армавир +24…+26 °C без осадков
Лабинск +22…+24 °C без осадков
Белореченск +23…+25 °C без осадков
Горячий Ключ +25…+27 °C без осадков
Краснодар +25…+27 °C без осадков
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