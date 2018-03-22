На Кубани более 1 млн человек приняли участие в голосовании по проектам благоустройства

По итогам отобрали 59 общественных территорий.

Голосование прошло 18 марта. Возле избирательных участков работали 1 тыс. 212 счетных пунктов. Проголосовать могли жители старше 14 лет.

По предварительным данным, в опросе приняли участие 1 млн 70 тыс. человек. В Краснодаре проголосовали 139 тыс. человек, в Новороссийске — 130 тыс., в Анапе — 102 тыс.

В целом по краю на голосование было предложено 187 территорий, 59 из них победили. Эти общественные пространства благоустроят в первую очередь.

В Краснодаре опрос проводился по 14 зеленым зонам. Из них выбрали пять: сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый».

В Анапе больше всего голосов получил парк 70-летия Победы. В Новороссийске отобраны проекты благоустройства на улицах Пионерской, Героев Десантников и сквера «Науки». В Ейске победили парк Никольский, парк Поддубного и сквер в поселке Широчанка.

Проекты общественных пространств реализуют в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На это направят 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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