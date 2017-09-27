На Кубани дали старт первому в России отраслевому чемпионату AgroSkills

В состязаниях принимают участие сотрудники организаций АПК в возрасте от 18 до 28 лет из 11 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия AgroSkills приняли участие глава департамента научно-технологической политики образования Минсельхоза РФ Виталий Волощенко, министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, руководитель проектов движения WorldSkills Russia Инесса Стеклова, первый проректор КубГАУ Сергей Резниченко.

Волощенко зачитал приветственное письмо от министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

«Отраслевой чемпионат — знаковое событие для молодых людей, это крупнейшее мероприятие, определяющее вектор развития профессионального образования и карьеры начинающих специалистов. В век высоких технологий и быстроменяющихся событий важно уметь совершенствовать свои навыки и способности, и наша молодежь успешно с этим справляется», — говорится в письме министра.

Федор Дерека, в свою очередь, отметил, что отрасль АПК Кубани сегодня заинтересована в молодых высокопрофессиональных кадрах.

«Сейчас АПК Краснодарского края интенсивно развивается. Открывается множество агропредприятий, создаются новые рабочие места. И мы заинтересованы в том, чтобы на них пришли работать такие перспективные молодые кадры, как вы», — цитирует Дереку пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отраслевой чемпионат WorldSkills по компетенции «Агрономия» проводится впервые. Он стартовал 27 сентября на территории опытной станции учхоза «Кубань» КубГАУ.

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