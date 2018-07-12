На Кубани для школьников приобретут 1,5 млн учебников

Вице-губернатор Анна Минькова 12 июля провела совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.

Одной из главных тем стала подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Евгения Дрозд сообщила, что главам городов и районов рекомендовано обеспечить готовность школ к новому учебному году до 15 августа.

Минькова подчеркнула, что муниципалитетам нужно подойти к подготовке школ со всей ответственностью.

«Вы знаете, что параметры поощрения районов изменились, и сегодня мы награждаем и отмечаем тех, кто занимает высокие позиции по качеству образования. Но это не значит, что состояние материально-технической базы отходит на второй план — мы будем так же контролировать и эту тему, она чрезвычайно важна», — сказала заместитель главы края.

На совещании сделали акцент на обеспечении школ автобусами, учебниками в пределах ФГОС, выполнении капремонтов.

«В 2018 году в школах края для обеспечения учебниками будет приобретено более 1 млн 480 тыс. изданий. В настоящее время уже получено 60% учебников», — сообщила Евгения Дрозд.

В связи с ростом числа учеников и ввода в эксплуатацию новых школ с 1 сентября министерство направило на приобретение книг дополнительные 66,7 млн рублей по заявкам 25 муниципалитетов.

Замминистра сообщила, что в крае работают 973 школьных автобуса. За счет средств краевого и местных бюджетов осуществляется поэтапная замена автопарка. В этом году из средств краевого бюджета на эти цели предусмотрено 253 млн рублей. До конца августа приобретут 233 автобуса.

В рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Развитие образования» на проведение капитального ремонта спортивных залов в 35 школах распределено 124,4 млн рублей. В 18 муниципалитетах работы ведутся и будут завершены до осени, а в четырех школах Гулькевичского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов их будут продолжать и в учебное время в связи с поздним финансированием.

Вице-губернатор поручила министерству образования активизировать работу для запуска программы ремонта школьных кровель, чтобы муниципалитеты уже сейчас могли направлять свои заявки. В начале осени Анна Минькова проверит исполнение поручения, которое касается ликвидации «холодных» санузлов в школах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник