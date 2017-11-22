На Кубани на равнинах выпал первый снег

В горах сугробы лежат уже несколько недель, но впервые в этом сезоне снег выпал на равнине.

Снежная крупа 22 ноября падала с неба в Славянске-на-Кубани. Первый снег также наблюдали под станицей Воронежской и в самом Усть-Лабинске.

По информации синоптиков, тепло в этом году в крае уже не будет. В регионе 23 ноября ждут мокрый снег, а на Черноморском побережье грозу и сильные ливни. Спасатели предупреждают о налипании мокрого снега на деревьях и проводах.

Аккуратнее стоит ездить по дорогам — возможен гололед. Уже в ночь на 23 ноября столбики термометров в Краснодаре опустятся до -1 °С, а по краю до 4 °С мороза.

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