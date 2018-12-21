На Кубани подвели итоги фестиваля «Краснодар — наш общий дом»

Церемония награждения прошла во Дворце искусств «Премьера».

Там собрались более 600 участников общественных объединений Краснодара.

Финал проходил два дня. В первый прошли выставки, представление Книги памяти, информационных материалов, состоялись мастер-классы. Второй день полностью посвятили выступлениям творческих коллективов общественных организаций и награждению победителей в девяти номинациях конкурса.

Фестиваль «Краснодар — наш общий дом» проводят с 2013 года. В нем участвуют общественные организации Краснодара, которые работают с ветеранами, пенсионерами, инвалидами, казачеством, многодетными семьями, молодежью, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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