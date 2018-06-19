На Кубани пройдет Международный музыкальный фестиваль «Времена года»

Торжественное открытие состоится 21 июня в 13:00 в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки Краснодара.

Для фестиваля каждый год выбирается национальная тема. За 16-летнюю историю существования фестиваля прошли тематические сезоны «Музыка Италии и России», «Музыка стран Северной Европы, Балтии и России», «Музыка Армении и России», «Юбилейная панорама» и другие.

В этом году тема — «Музыка России и Индии». В фестивале наряду с профессиональным исполнительским коллективом, Московским камерным оркестром «Времена года», примут участие молодые артисты Кубани — учащиеся детских школ искусств Горячего Ключа, Краснодара, Ейского, Курганинского, Славянского, Темрюкского районов.

Фестиваль будет проходить с 19 по 28 июня на центральных сценических площадках Краснодара, Горячего Ключа, Туапсинского и Ейского районов, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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