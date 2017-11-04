На Кубани скончалась заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева

Актриса умерла на 93-м году жизни.

Елена Афанасьева пришла в Краснодарский театр драмы имени Горького в 1954 году и прослужила в нем более 30 лет. Режиссеры ставили спектакли специально для нее. К 400-летию Лопе де Веги главный режиссер театра Михаил Куликовский поставил с Афанасьевой спектакль «Собака на сене»

В 60-х годах актриса исполнила главную роль в постановке Куликовского «Васса Железнова». Каждая роль Афанасьевой становилась откровением для публики, мастерство соседствовало с искренностью, профессиональной самоотдачей и честностью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

Похороны актрисы состоятся на Славянском кладбище 7 ноября в 12:00.

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