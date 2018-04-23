На Кубани стартовала акция «Георгиевская лента»

В преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне волонтеры бесплатно раздают всем георгиевские ленты на улицах городов и станиц.

Добровольцы помогают надеть символ, а затем рассказывают, как правильно его носить. Знак памяти нельзя повязывать ниже пояса. Лучше прикрепить его к лацкану одежды. Присоединиться к акции может каждый.

«Мы можем помочь не только словом, но и делом. Например, Краевому госпиталю ветеранов войны и труда, оставив небольшие пожертвования в специализированных боксах, которые будут также находиться в пунктах выдачи лент», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

Собранные средства пойдут на покупку оборудования, медикаментов и организацию досуга ветеранов. На Кубани акция проходит уже 13-й год. До 9 Мая 1,5 тыс. волонтеров планируют распространить более 700 тыс. георгиевских лент.

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