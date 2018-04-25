На Кубани суд перенес предварительное заседание по иску Дерипаски

Оно состоится 15 мая. Ранее заседание было назначено на 3 мая.

В Усть-Лабинском суде пояснили, что дату изменили, так как до 3 мая не успели бы получить ответ о том, вручили повестки участникам процесса или нет. Повестки были направлены по адресам, указанным в материалах дела.

Также произошла замена судьи. Ранее иск должен был рассматривать и. о. председателя Владимир Осипенко, сейчас судьей значится судья Александр Колойда. Это связано с перераспределением нагрузки между судьями, сообщает ТАСС.

Как писали интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд с иском к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, без его согласия.

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