На Кубани в краевом родительском собрании приняли участие 3 тыс. человек

На нем обсудили правила предстоящего Единого государственного экзамена.

На связь в формате видеоконференции вышли все 44 муниципалитета края. С родителями выпускников беседовали педагоги и специалисты регионального министерства образования. Они рассказали, как помочь детям подготовиться к тестированию. Как говорят психологи, важно не перегружать ребенка эмоционально.

«Самое главное — чтобы родитель свой уровень тревожности и ответственности не переложил на ребенка, а действительно заботился о нем. Потому что для нас это очень важно, как и для всей семьи. Что такое экзамен? Это просто очередной этап их школьной жизни», — сказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Во второй части собрания сотрудники ведомства ответили на вопросы родителей. Специалисты подчеркнули, что в этом году для выпускников никаких сюрпризов на госэкзамене не будет: процедура проведения тестирования не изменилась. Единственное новшество — все задания педагоги будут распечатывать прямо в аудитории. В этом году сдавать ЕГЭ будут более 23 тыс. кубанских страшеклассников.

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