На Кубани волонтерское движение насчитывает 22 тыс. человек

В краевой столице прошло первое заседание оргкомитета по проведению Года добровольца, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

«Краснодарский край — в лидерах в стране по числу участников волонтерского движения. И сегодня это уже мощное и сильное объединение, в которое входит 22 тыс. человек», — отметила вице-губернатор.

Анна Минькова подчеркнула, что добровольцы Кубани задействованы не только в таких крупных мероприятиях, как Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Огромное количество членов движения работают и в других направлениях.

«Самое главное, что волонтеры прониклись мыслью о том, что волонтерство — это социальная миссия. Крупные мероприятия — это важно, и Краснодарский край — в числе регионов, где такие мероприятия будут проходить регулярно. Но сегодня необходимо, чтобы добровольцы работали и в нашей социальной среде. И такие примеры у нас есть», — сообщила Анна Минькова.

Она отметила, что добровольцы активно взаимодействуют с благотворительным фондом «Край добра», оказывают помощь ветеранам, тяжело больным детям и пожилым людям.

Замминистра образования края Роман Дикий сообщил, что всего на территории Кубани действуют десять волонтерских центров, входящих в Ассоциацию волонтерских центров России.

На совещании отметили, что на уровне края существует несколько стимулирующих мер волонтерского движения. Среди них — ежегодный грантовый конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2018 году общая сумма грантов составляет более 13 млн рублей.

По итогам заседания оргкомитета вице-губернатор отметила, что проведение Года волонтерства в стране поможет ввести единые стандарты поддержки молодежного добровольческого движения и проработать механизм по его продвижению на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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