На Кубани завершился фестиваль «Античное наследие России»

Он проходил сразу в нескольких городах и поселениях края. Финальной площадкой стал Темрюкский район.

В этнографическом комплексе «Атамань» участников ждала дегустация блюд греческой кухни. Повара готовили традиционную еду эллинов на кубанский манер и наоборот. Также гостей ждали выступления казачьих и греческих коллективов, конкурсы на античную тематику.

Кроме того, во время фестиваля проводили экскурсии в поселке Сенном, где раньше находилась древняя Фанагория, а самые интересные находки показали в археологическом музее.

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