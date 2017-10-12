На матч с «Краснодаром» приедет 3 тыс. болельщиков ЦСКА

Об этом рассказал руководитель отдела по работе с болельщиками московского клуба Иван Уланов.

«По нашим подсчетам, на предстоящий матч против «Краснодара» приедут около 3 тыс. болельщиков ЦСКА», — сказал Уланов.

После 12 туров «Краснодар» с 21 очком занимает третье место, а ЦСКА с таким же количеством очков расположился на четвертой строчке, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча 13-го тура РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 14 октября. Последний билет на матч продали 11 октября.

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