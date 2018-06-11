На матчи ЧМ-2018 запретили проносить воздушных змеев и длинные зонты

На официальном сайте оргкомитета «Россия — 2018» опубликовали перечень предметов, которые нельзя будет проносить на стадионы чемпионата мира по футболу.

В списке — колющие предметы, оружие и наркотические вещества, а также зонты, длина которых превышает 25 см, воздушные змеи, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Полный перечень предметов, которые нельзя будет пронести на матчи, можно посмотреть на здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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