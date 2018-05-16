На МКС предложили установить лазеры для уничтожения космического мусора

Разработкой установки для Международной космической станции занимается международная группа ученых.

Об этом на заседании совета РАН по космосу рассказал председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член‐корреспондент РАН Борис Шустов.

Сейчас для того, чтобы защитить МКС от космического мусора, несколько раз в год проводят маневры уклонения. Они осуществляются при помощи двигателей станции или посредством пристыкованных грузовых кораблей. Операции проводят несколько раз в год.

Разрабатывать лазер, «отстреливающий» космический мусор, будут ученые из Италии, Франции, Японии и России. Они рассмотрят возможность применения размещенных на МКС орбитальных лазеров для того, чтобы избежать столкновения с обломками космического мусора. Речь идет о маленьких — в несколько сантиметров — телах, которые являются самыми многочисленными и наиболее опасными.

По словам президента РАН Александра Сергеева, вопрос об использовании лазерных установок для очистки околоземной орбиты обсуждают уже давно, сообщает телеканал «360».

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