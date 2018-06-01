На Пушкинской площади Краснодара покажут спектакль «Станционный смотритель»

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина подготовила проект, посвященный Пушкинскому дню в России.

Заслуженный артист Кубани Виктор Плужников подготовил вместе с ведущими актерами Молодежного театра литературно-драматический спектакль по повести Пушкина «Станционный смотритель». Увидеть режиссерскую версию произведения можно будет только один день — 6 июня в 18:00 на Пушкинской площади.

Постановка станет финалом всекубанской акции «Кубань читает Пушкина». Праздник завершится традиционным возложением цветов к подножию памятника поэту, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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