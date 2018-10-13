На выставке «Золотая осень» наградили участников кубанской делегации

В Москве 13 октября на закрытии всероссийского агропромышленного форума подвели его итоги.

В рамках XX выставки «Золотая осень» состоялось награждение представителей делегаций регионов, работающих по различным направлениям отрасли.

Наибольшее количество медалей получил региональный департамент ветеринарии. За результативную работу и вклад в сохранение благополучной эпизоотической обстановки в стране департамент получил три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Также на выставке отметили кубанских журналистов-призеров всероссийского конкурса «Моя земля Россия». Среди призеров — автор и ведущая телеканала «Кубань 24» Татьяна Ивлева за проект «Винная карта Кубани» и репортажи об агротуризме. А также редакции газеты «Вестник предгорья» и «Земля и Жизнь», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоги участия края в агровыставке «Золотая осень» подвел 13 октября вице-губернатор Андрей Коробка.

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