Нападающий ФК «Краснодар» Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом»

Встреча 26-го тура РФПЛ прошла в Краснодаре 14 апреля.

Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов во время матча с тульским «Арсеналом» получил желтую карточку «за симуляцию». Из-за перебора предупреждений игрок пропустит предстоящую встречу с ЦСКА, которая пройдет 22 апреля в Москве.

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в 3 м и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом. Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел и я, кажется, симулировал. Можно отменить только красную карточку? Ну, отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает», — заявил Смолов после матча.

На вопрос, считает ли он, что желтую карточку ему дали умышленно, футболист ответил утвердительно.

«Ну, а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — сказал нападающий.

После встречи с «Арсеналом» «Краснодар» занимает третью строчку турнирной таблицы с 47 очками. ЦСКА, который на данный момент сыграл на два матча меньше, расположился на пятой позиции с 44 очками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил «Арсенал».

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