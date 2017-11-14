Нападающий сборной Аргентины упал в обморок в перерыве матча в Краснодаре

14 ноября в 21:58

Серхио Агуэро потерял сознание в раздевалке.

По данным издания Varsky Sports, форварда сборной Аргентины отвезли в ближайшую больницу на обследование.

В перерыве вместо Агуэро на поле появился форвард Дарио Бенедетто. В первом тайме Серхио забил второй гол в ворота сборной Нигерии, ставший для него 36-м за национальную команду. Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины, сообщает «Чемпионат.com».

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