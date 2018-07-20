Народный артист РФ Денис Мацуев: мы любим сочинскую публику

В Сочи стартует фестиваль Crescendo. Его идейный вдохновитель, виртуоз Денис Мацуев традиционно собирает на одной сцене артистов и с мировым именем, и подающих надежды новичков. Фестиваль создавался, чтобы открывать публике юные дарования.

Первым прозвучит концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. Солировать будет обладатель Гран-при многих национальных и международных конкурсов Матвей Блюмин. Сам Денис Мацуев сядет за рояль и при участии Симфонического оркестра Краснодарского музыкального театра исполнит первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Его Мацуев называет лучшим среди фортепианных концертов.

«Мы любим «Зимний театр», мы любим сочинскую публику. Она стала родной для нас. Каждый год уже на нашей гастрольной карте, это уже закон, Crescendo в Сочи. Мне очень приятно, что каждый раз это новые имена. Публика просит привезти того, кто больше понравился в прошлый раз. И мне очень приятно осознавать, что у нас есть своя публика», — отметил Денис Мацуев.

Во второй вечер слушателей ждет уникальное джазовое шоу. В выступлениях найдется место и классике, и творческой импровизации.

Фестиваль проходит в Сочи уже в 14-й раз. Он успел стать одним из самых ожидаемых культурных событий на Черноморском побережье.

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