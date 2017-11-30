Ник Вуйчич снимет мотивационные ролики для российских школьников

Мотивационный оратор и писатель Ник Вуйчич реализует проект совместно с Минобрнауки РФ.

В коротких видеороликах Ник Вуйчич расскажет о преодолении трудных жизненных обстоятельств, умении достигать своих целей, реализовывать себя и приносить пользу обществу.

«Затронутые темы станут не только основой для обсуждения детьми и педагогами в рамках внеучебных мероприятий, но и будут мотивационным инструментом для реализации общественно-полезных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки РФ.

В пилотном старте проекта в 2018 году примут участие члены российского движения школьников.

Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, характеризующимся отсутствием всех четырех конечностей.

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