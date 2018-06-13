Новый тренер сборной Испании по футболу рассказал о планах на ЧМ-2018

Наставник команды Фернандо Йерро 13 июня провел пресс-конференцию в Краснодаре.

Он поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и уточнил, что серьезных изменений в работе команды накануне начала ЧМ вносить не планирует.

«Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире», — отметил наставник.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация может сказаться на игре сборной, но все понимают, что это не будет оправданием. Сейчас на игроках лежит ответственность перед страной и болельщиками и им следует думать в первую очередь об игре с португальцами 15 июня в Сочи.

«Они как хорошие профессионалы и футболисты понимают, что тренеры приходят и уходят, и к этому нужно относиться нормально. Я уверен, что они должны выкладываться на поле. На чемпионате мира нам никто ничего не подарит, любой мастер может отправить нас домой, и мы это понимаем», — цитирует Фернандо Йерро ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мадридский «Реал» 12 июня объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, однако 13 июня было объявлено, что он покинул пост.

Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал испанцам хороших впечатлений от столицы Кубани. Сборная Испании по футболу на матче в Краснодаре 9 июня вырвала победу у Туниса.

Фоторепортаж с товарищеского матча сборных Испании и Туниса смотрите здесь.

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