ОКР спрогнозировал отстранение российских бобслеистов и хоккеисток от Игр-2018

Такое заявление сделал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Думаю, и по бобслеистам, и по хоккеисткам можно ждать таких же решений», — сказал Жуков на пресс-конференции, комментируя решение МОК по российским скелетонистам.

В начале ноября юрист, представляющий интересы МОК, на заседании комиссии комитета по делу российских бобслеистов и скелетонистов заявил о существовании в России организованной системы употребления допинга. В частности, были затронуты российские бобслей, скелетон, женский хоккей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил четырех российских скелетонистов в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи, аннулировал их результаты на этих Играх и пожизненно отстранил от участия в последующих Олимпийских играх.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России. МОК аннулировал результаты четверых российских лыжников на Играх в Сочи. В ноябре МОК потребовал от России вернуть несуществующую медаль Игр в Сочи.

МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

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