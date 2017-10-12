Олененку из зоопарка Сочи исполнилось десять дней

Сейчас олененок питается молоком матери. Детеныш уже уверенно стоит на ногах.

У самки — специальная диета, много витаминов и белковая пища. Все для того, чтобы олененок поскорее окреп. Пока отец-олень находится в соседнем вольере — это меры предосторожности. Но уже к весне, когда ребенок подрастет и окрепнет, семья воссоединится.

В соседнем вольере живет детеныш кенгуру. Он еще не покинул сумку матери, но уже с любопытством наблюдает за происходящим из своего убежища. Совсем скоро увидит свет еще и маленький львенок. Одна из львиц зоопарка должна родить. Котенок родится в ноябре.

Вернуться на ленту

Источник