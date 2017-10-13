Останки обнаруженного в Абинском районе советского летчика перезахоронят

Самолет времен Великой Отечественной войны нашли в районе реки Куафо. Рядом с ним — останки бойца Красной армии.

Чтобы поднять останки, пришлось снарядить две экспедиции. Затем несколько месяцев работали с архивами и историческими сводками. С их помощью удалось выяснить имя летчика и детали битвы. Оказалось, что за штурвалом Ил-2 был пилот Георгий Попандопуло. Боевую машину вражеские войска сбили в сентябре 1942 года. Все происходило на сверхмалой высоте, пилот не успел покинуть горящую кабину.

«Самолет крутануло, в этом районе мы нашли место, где он соприкоснулся с землей. Он падал под острым углом, может быть, летчик был еще жив», — рассказал участник поисковой экспедиции.

Удалось не только восстановить имя бойца, но и найти его родственников. Внук Георгия Попандопуло приехал в Абинский район из Москвы. Останки деда он с почестями придаст земле. А на месте, где обнаружили обломки самолета, теперь установлена памятная табличка.

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