ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл французский «Лимож»

Встреча в рамках Еврокубка состоялась 14 ноября.

В первых двух четвертях матча хозяева вели в счете. Перестроить игру и выйти вперед «Локо» удалось только после большого перерыва. «Железнодорожники» заиграли плотнее в обороне, и французы изрядно просели. Концовку встречи «Локомотив-Кубань» провел уверенно и одержал победу со счетом 64:72.

MVP матча стал Джамел Маклин: 12 очков, 7 подборов и 1 ассист.

«Это была сложная игра. Мы ждали, что «Лимож» будет зол после четырех поражений подряд. Именно это они и показали в первой половине матча. Они агрессивно действовали в обороне, а наши дальние броски никак не могли достичь цели. После перерыва мы сменили тактику и начали контролировать пространство у нас под кольцом. Особенно хорошо мы действовали против Сэмюелса. Мы старались доминировать и контролировать темп игры, и я считаю, нам это удавалось в большинстве моментов. У нас было 11 потерь в первой половине, что очень много для такой игры. Сказывалось давление. Но, начиная с третьей четверти, мы взяли игру в свои руки и до конца матча потеряли мяч лишь четырежды», — цитирует и.о. главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» Владу Йовановича пресс-служба клуба.

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