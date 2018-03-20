ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Реджо-Эмилию» в матче Еврокубка

Первый матч полуфинала прошел 20 марта в краснодарском «Баскет-холле».

«Краснодарский «Локомотив» разгромил итальянскую «Реджо-Эмилию» в первом матче полуфинала Еврокубка со счетом 82:65! Поздравляю с блестящей победой», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал центровой Брайан Квале, на счету которого 16 очков и четыре подбора. В активе Фрэнка Элегара 11 очков и девять подборов.

«Локомотив» — единственный клуб в Еврокубке, не проигравший ни одного матча. Обыграв итальянцев, краснодарцы одержали 19-ю победу подряд и повторили личный рекорд со времен сезона 2014/15, сообщает пресс-служба «Локо».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», второй матч полуфинала состоится 23 марта в Италии. В случае необходимости соперники встретятся 26 марта в Краснодаре.

ПБК «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Еврокубка, обыграв испанскую «Гран-Канарию».

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