ПБК «Локомотив-Кубань» проведет первый полуфинальный матч Кубка Европы

Соперником клуба станет итальянская «Реджо Эмилия».

Эта команда из небольшого городка на севере страны больших успехов еще не добивалась, но в текущем розыгрыше Еврокубка она стала главной сенсацией: именно «Реджо Эмилия» в родных стенах прервала беспроигрышную серию немецкой «Баварии», а в четветьфинале итальянцы в трех матчах одолели питерский «Зенит».

Встреча «Реджо Эмилии» и «Локо» стартует в краснодарском «Баскет-холле» 20 марта в 19:30.

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