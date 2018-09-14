Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи поступил в музучилище

Певец, которому в январе исполнится 17 лет, переехал в Москву.

«Сын всегда мечтал связать свою жизнь с музыкой. Очень хотел поступить после девятого класса в музыкальное училище в Москве. Поэтому много занимался с педагогами по вокалу, солфеджио, учил стихи и басни. Подавали документы на бюджет. Но до последнего не верили, что попадем. Конкурс был очень большой — 22 человека на место. Коммерческое обучение мы бы просто не потянули», — рассказала мать Данила Плужникова Ирина.

В итоге молодой человек смог поступить на бюджетное отделение Государственного музыкального училища эстрадного и джазового пения по специальности «Эстрадное пение», пишет «Комсомольская правда на Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинец Данил Плужников в 2016 году одержал победу в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» с песней «Я свободен».

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