Под Анапой перезахоронили останки погибших во время войны солдат

Прах бойцов Великой Отечественной войны обнаружили жители поселка Супсех у себя во дворе, когда копали яму для хозяйственных нужд.

О находке тут же сообщили в поисковый отряд.

«Осмотрели место раскопа, эксгумировали останки двух военнослужащих рабоче-крестьянской Красной армии. Это подтвердил сопутствующий материал: подошвы от морпеховских ботинок и пуговицы с советской символикой, со звездой», — рассказал руководитель поискового отряда «Черномор» Андрей Коробков.

Поисковики досконально изучили предметы, найденные рядом с останками. Скорее всего, бойцы морской пехоты погибли при освобождении Анапы.

«Анапчане были активными участниками ВОВ. Каждый четвертый житель города побывал на фронтах Великой Отечественной. Больше 200 тыс. жителей Кубани активно защищали нашу Родину», — сказал руководитель анапского отделения военно-исторического общества Николай Иванюшкин.

Останки солдат перезахоронили рядом с братской могилой 16 воинов-освободителей Супсеха. Краеведы и волонтеры продолжат изучать архивы и попытаются выяснить имена морпехов, а также то, в каком подразделении они воевали. Через год на месте захоронения планируют установить мемориал.

Вернуться на ленту

Источник