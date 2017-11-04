Под Геленджиком сельский дом культуры отметит 60-летие

Культурное учреждение открыли в селе Пшада в 1957 году.

В честь 60-летия дома культуры 5 ноября состоится церемония награждения работников, которые внесли большой вклад в развитие искусства Геленджика. Им вручат грамоты и благодарности.

Запланирован концерт с участием творческих коллективов муниципалитета. В фойе дома культуры организуют выставку работ декоративно-прикладного искусства. Начало праздника в 16:00.

В первые годы ДК села Пшада называли «Народным домом». Первым руководителем была Евдокия Павленко, которая организовала кружки художественной самодеятельности. Вели занятия привлеченные педагоги со специальным образованием.

Сейчас учреждение возглавляет Ольга Краснова. Творческие кружки посещают более 80 детей. Ведут занятия и для взрослых, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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