Поэт из Кореновска Николай Зиновьев стал лауреатом Бунинской премии

Автор получил награду за книгу стихов «Дождаться Воскресенья».

Помимо Николая Зиновьева, в этом году из 70 авторов Бунинскую премию получили Тимур Зульфикаров за «Золотые письма любви», Леонид Сафронов за сборник «Лесниковая дочь» и Игорь Волгин за книгу «Персональные данные».

«Его стихи проникнуты заботой о судьбе Родины, духовностью и нравственностью. Произведения Николая Зиновьева отличаются лаконичностью: короткие, как вспышки молнии, строчки надолго оставляют след в душе читателей», — сообщили в пресс-службе краевго минкультуры.

Николай Зиновьев родился и живет в Кореновске. Поэт — член Союза писателей России, лауреат Международного конкурса газеты «Литературная Россия» и Большой литературной премии России, Автор 13 поэтических книг, изданных в Москве, Краснодаре, Иркутске, Киеве, Новосибирске.

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