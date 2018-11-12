Полузащитник ФК «Краснодар» будет капитаном сборной России в матче с Германией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имя капитана на ближайшие две игры.

Юрий Газинский будет капитаном в матчах с Германией и Швецией. Ранее футболист выводил национальную команду с капитанской повязкой в контрольном матче с чехами.

Сборная России по футболу 15 ноября проведет контрольную игру против сборной Германии, а 20 ноября встретится в рамках Лиги Наций с командой Швеции, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форварда «Краснодара» Ари вызвали в сборную России по футболу. Ранее в команду вызвали полузащитника ФК «Краснодар» Юрия Газинского и защитника Сергея Петрова.

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