Пострадавшую от нападения львицы девочку переведут на лечение в Краснодар

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь.
Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное.
Ребенка переведут в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду.
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