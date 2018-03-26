Предприятия края впервые представили продукцию в Крыму под брендом «Сделано на Кубани»

В Крыму с 23 по 25 марта прошла седьмая международная выставка «РестоОтельМаркет».

Четыре кубанских предприятия представили на выставке в Ялте свое пищевое оборудование, специализированную бытовую химию, санитарно-гигиенические принадлежности и посуду. В выставке принял участие заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

«Наши усилия, в первую очередь, направлены на развитие кооперационных связей между регионами, местными предприятиями промышленности и санаторно-курортного комплекса, а также организациями бюджетной сферы. Выставка «РестоОтельМаркет» — важный инструмент для достижения этой цели», — подчеркнул замглавы ведомства.

Бренд «Сделано на Кубани» разработан по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Программа по присвоению бренда стартовала 1 января. Как отмечал глава края, товарный знак призван подтверждать высокое качество продукции и акцентировать внимание покупателей на товаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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