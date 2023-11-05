Госсекретарь США встретился с арабскими министрами в Иордании

Визит в Иорданию госсекретаря США Энтони Блинкена провел переговоры с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати и министрами иностранных дел Египта и Катара.

На встрече с Наджибом Микати он заявил, что «глубоко обеспокоен» стрельбой на южной границе Ливана с Израилем. и подчеркнул, что конфликт между Израилем и ХАМАСом не должен перекинуться на другие территории.

Блинкен также выразил благодарность Микати и Мэтью Миллеру за работу с региональными партнерами по сохранению Ливан вышел из войны и «обеспечил устойчивый мир».

В пятницу в Тель-Авиве Блинкену не удалось убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы защитить гражданское население в Сектор Газа.

Он В воскресенье отправится в Турцию с двухдневным визитом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что разрывает все связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.