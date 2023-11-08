Как найти промокоды для интернет магазина

Стратегии в магазине по поиску кодов скидок

Малоизвестная стратегия поиска работающих кодов скидок — поиск прямо на сайте продавца. Используйте эти методы, чтобы определить, где можно найти эти коды предложений прямо на веб-сайте каждого магазина.

Собственная страница купона магазина

Многие люди не осознают, что розничные торговцы часто имеют собственную страницу купонов прямо на своем веб-сайте, например https://www.pervo.ru/news/politik/69991-kak-vygodno-delat-pokupki-v-internet-magazine-lilicloth.html. Иногда эту страницу просто трудно найти или она скрыта, поэтому вам может потребоваться просмотреть верхний или нижний колонтитул их сайта внизу страницы в поисках ссылки, которая говорит что-то вроде:

купоны

Акции

Специальные предложения

В других случаях магазин может рекламировать промо-код на своей главной странице, но мы можем его пропустить, потому что он часто напоминает рекламу. Сканируйте домашнюю страницу продавца на предмет упоминаний о кодах скидок или купонах, и вы часто сможете их найти.

Подписаться на новости

Во многих магазинах вы часто можете получить рабочий код скидки, просто подписавшись на их новостную рассылку. Многие ритейлеры хотят побудить покупателей подписаться на их новостную рассылку, поэтому предлагают в качестве вознаграждения код скидки. Эти коды обычно персонализированы для вас и содержат длинную строку цифр, например «WELCOME-AXS2883», и открывают скидку на одну покупку (после этого ее больше нельзя использовать).

Чтобы попытаться получить промокод для подписки на рассылку новостей, просто найдите поле для подписки на рассылку новостей на веб-сайте продавца (обычно вы можете найти его в нижнем колонтитуле сайта внизу страницы) и введите свой адрес электронной почты.

После регистрации проверьте свою электронную почту, чтобы узнать, отправили ли вам ваш код.

Живой чат

Еще один продвинутый метод получения кодов купонов — общение с агентом службы поддержки клиентов на сайте продавца. Вы часто видите ссылку «живого чата» или даже всплывающее окно чата, которое появляется на многих сайтах электронной коммерции.

Иногда, просто спросив агента, есть ли у него какие-либо коды скидок сегодня, они дадут вам его. Розничные торговцы в наши дни не хотят терять клиентов, как только они заходят на их веб-сайт, поэтому они предлагают коды скидок как способ мотивировать покупателя, который находится на пороге, совершить покупку. Вы можете использовать это в своих интересах при совершении покупок в Интернете.

Откажитесь от корзины покупок

Эта стратегия может показаться странной, но иногда она работает. Для ритейлеров потеря потенциального покупателя даже после того, как они загрузили свою корзину товарами, является их худшим кошмаром. Поэтому некоторые магазины разработали стратегии, чтобы вернуть этих покупателей, «бросивших корзину», с помощью кодов скидок — и статистика по купонам и скидкам доказывает, что они полезны для этих магазинов.

Чтобы опробовать эту стратегию, просто совершайте покупки, как обычно, на веб-сайте продавца, и добавляйте товары в корзину. Пройдите процедуру оформления заказа, а затем зарегистрируйтесь на веб-сайте (таким образом, у них будет ваш адрес электронной почты). Затем закройте окно браузера, фактически оставив корзину. Подождите день или около того, чтобы узнать, отправит ли вам электронное письмо от магазина с просьбой совершить покупку. Включен ли в это письмо код купона? Успехов, если так!