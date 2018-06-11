Президент ФИФА отметил большой интерес к ЧМ-2018 в России

Джанни Инфантино 11 июня посетил внутренние встречи, исполкомы и конгрессы пяти конфедераций

Инфантино отметил большой интерес к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Об этом он сказал журналистам.

«Я с нетерпением жду старта турнира, все готово к чемпионату. Билеты продаются очень хорошо, что показывает большой интерес к турниру», — цитирует Инфантино ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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