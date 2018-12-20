Путин: Россия не будет препятствовать проходу судов через Керченский пролив

Об этом президент России Владимир Путин заявил 20 декабря во время пресс-конференции.

По словам главы государства, в Керченском проливе сложная природная ситуация.

«Что касается Керченского пролива, там всегда осуществлялась лоцманская проводка. Мост судоходству не мешает. Напомню, 11 сентября прошлого года украинские военные суда спокойно были проведены нашими лоцманами, в том числе под мостом. Никто им не мешал, даже помогли. В этом году все было по-другому, это была намеренная провокация перед выборами на Украине. В бортовом журнале украинских кораблей, совершивших провокацию в Керченском проливе, была запись «проникнуть скрытно». А обычную деятельность судов в Керченском проливе Россия ограничивать не будет», — сказал президент.

Он заявил, что Россия не намерена препятствовать проходу судов, в том числе военным кораблям в Керченском проливе.

Владимир Путин отметил, что касается Азовского моря, ситуация там регулируется договором 2013 года: 5 км прибрежной зоны — территория государства, а остальное — общее море. Российские моряки не заходили в прибрежную зону Украины, но их все равно захватили. Путин посетовал на то, что об этом СМИ умалчивают, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 20 декабря во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о провокации Украины. Путин заявил, что провокация в Керченском проливе связана с грядущими выборами на Украине. По его мнению, это плохой способ поднятия рейтинга украинской власти.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

Президент России и глава МИД РФ назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.

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Пресс-конференция Владимира Путина

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