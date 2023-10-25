Украина и Россия продолжают тайно общаться

Об этом Об этом пишет The Washington Post.

Страны обсуждают проход кораблей из украинских черноморских портов, договорившись об обмене телами военнопленных и погибших солдат. Для этого Москва и Киев используют посредников, в том числе Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста. Украинские официальные лица сообщили газете, что переговоры проходят на фоне “жестких и неприятных” встреч с глазу на глаз на украинско-российской границе и в Стамбуле. Стороны также могут договориться по телефону, пишет The Washington Post. Их общее количество неизвестно”, – говорится в статье The Washington Post.