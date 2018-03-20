Работы на Садовом мосту Краснодара завершат в апреле

Информацию озвучили на аппаратном совещании, которое провел глава Краснодара Евгений Первышов.

Администрация города 20 марта заключит муниципальные контракты с пятью подрядными организациями, которые начнут ремонтные работы на дорогах города.

По словам Евгения Первышова, всю работу по федеральному проекту начали в этом году гораздо раньше: сейчас уже заключаются муниципальные контракты. Это позволит максимально использовать комфортные погодные условия региона и провести дорожный ремонт в соответствии с графиком.

По информации заместителя главы Краснодара Артема Доронина, 20 марта будут заключены муниципальные контракты на ремонт 63 объектов — 61 участок дорог и два путепровода по улицам Тихорецкой и Офицерской общей протяженностью около 74 км.

По результатам конкурсных процедур ремонтировать улицы будут пять подрядных организаций: «СтройЮгРегион», «Веста», «Краснодаравтодорсервис», «Дортранссервис», «ДСУ-1».

График производства работ по каждому объекту улично-дорожной сети опубликуют в ближайшие дни. На некоторых участках улиц ремонт планируется начать до конца марта.

Артем Доронин добавил, что сейчас завершаются работы на Садовом путепроводе. Объект планируется завершить к началу апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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