Рассказ писателя из Анапы вошел в антологию прозы про Крым

19 марта в 17:47

В книгу «Крым романтический» вошел рассказ «Внутри меня море» члена Союза писателей России Сергея Левина.

В издание включили рассказы, отобранные по итогам двух открытых литературных конкурсов. Антология объединила произведения авторов из Севастополя, Астрахани, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Борисоглебска, республики Удмуртия, Самарской области и даже Германии.

По словам анапского автора, на написание новеллы «Внутри меня море» его вдохновила живопись Айвазовского. Она рассказывает историю путешествия, сыгравшего важную роль в жизни главного героя повествования.

Книга вышла тиражом 1 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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