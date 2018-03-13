Рэп-группа «ГРОТ» сняла видеоклип в Новороссийске

13 марта в 09:51

В марте музыканты представили зрителям видео на песню «Обитатели рая».

Съемки клипа проходили в декабре 2017 года в поселке Мысхако, Цемдолине, на территории недостроенного троллейбусного депо в 14-м Микрорайоне, на склонах Маркотхского хребта. Актерами массовых сцен стали местные жители. Главную роль в клипе исполнил профессиональный актер Алексей Потапов, пишет «Наша газета Новороссийск».

«ГРОТ» — российская рэп-группа из Омска, в которую входят Виталий Евсеев, Дмитрий Геращенко и Екатерина Бардыш.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник