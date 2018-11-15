Режиссер Учитель летом начнет съемки фильма о Викторе Цое

Мифологический фильм совместно снимут Литва, Латвия и Россия.

«Идет кастинг, выбор натуры в Литве и Латвии, где будут сниматься актеры из этих стран. Старт съемок — 1 июля следующего года», — сообщил Алексей Учитель на Санкт-Петербургском культурном форуме.

Режиссер отметил, что хочет сделать не биографический, а мифологический фильм. По его словам, Цой до сих пор не просто популярен, а своеобразный идеолог.

«Этот феномен для меня поразителен, и отчасти об этом будет фильм», — добавил Учитель.

Рабочее название картины — «47». Это название последнего альбома Цоя.

По словам режиссера, он смотрел фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое, и он ему очень понравился, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник