РФ отозвала заявку на право проведения Кубка мира — 2023 по баскетболу

Последним днем подтверждения заявки на проведение турнира было 22 ноября.

«Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира — 2023», — сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Место проведения мужского Кубка будет определено в декабре. Он станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм — 2024, сообщает «Интерфакс».

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