РФС отклонил апелляцию «Краснодара» по желтой карточке Смолова

Апелляционный комитет 19 апреля не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал это решение.

«Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция. Мы не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС) в том, что был показан новый предмет разбирательства. Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции. Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого. По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему VAR. Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», — цитирует Хашига «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил тульский «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА. Игрок раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

КДК не стал отменять желтую карточку нападающему ФК «Краснодар» Федору Смолову.

Правление РФПЛ поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги. Оборудование для видеоповторов обошлось ФК «Краснодар» в 175 тыс. фунтов. Гендиректор клуба Владимир Хашиг возглавил рабочую группу по этому вопросу. На стадионе ФК «Краснодар» 3 декабря 2017 года провели тестирование системы видеоповторов.

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